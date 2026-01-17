МИД Украины предупредил международных партнеров об угрозе атак России на подстанции АЭС

Украина призывает МАГАТЭ и мировые державы дать четкий ответ Москве относительно атак на АЭС (Фото: Enrico Strocchi / Flickr)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что передал партнерам информацию о возможных атаках России на подстанции украинских атомных электростанций.

Об этом он заявил в субботу, 17 января.

Сибига уточнил, что эти данные предоставила украинская разведка, и Украина делится ими с международными партнерами для предупреждения о возможных катастрофических последствиях.

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«Мы делимся соответствующими данными с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях. Пришло время для мира, включая МАГАТЭ и основные мировые державы, которые ценят ядерную безопасность, высказаться и сделать четкие предупреждения Москве и заставить ее отказаться от таких безрассудных планов», — подчеркнул Андрей Сибига.

17 января в ГУР Минобороны заявили, что Россия рассматривает возможность удара по подстанциям украинских атомных электростанций.

Отмечается, что оккупанты хотят таким образом заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны.

«Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства — речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС», — сказано в заметке ГУР.

По данным украинской разведки, по состоянию на середину января 2026 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях.