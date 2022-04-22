«Так называемый ПіСУАР». О «Юго-восточной украинской республике» РФ мечтала почти 20 лет. Почему объявили планы сейчас — советник главы МВД 22 апреля, 18:14 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь. 22 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

РФ назвала цель «второго этапа» войны: полная оккупация Донбасса, юга Украины и сухопутный коридор в Крым. Однако Кремль еще в 2004 году хотел захватить юг и восток Украины, сообщил в эфире Радио НВ советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«План подобного образования был озвучен первый раз в 2004 году на так называемом сепаратисском съезде в Северодонецке. Тогда, по сути, говорилось о создании так называемого ПіСУАР-а — Юго-Восточной украинской [автономной] республики. <...> Это их давний план, это их давняя идея и ничего нового для нас здесь нет», — рассказал Денисенко.

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В то же время, добавил он, из озвученного сегодня, 22 апреля, можно сделать три вывода:

«Первое. Это было озвучено сразу после того, как появилась статья в одном из американских изданий со ссылкой на Пентагон, что ключевая задача россиян — отрезать Украину от Черного моря. Это действительно меняет геополитическую карту Европы и частично мира».

Сразу после заявления командира войск Центрального военного округа о планах России, продолжил Денисенко, появилось заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который завуалированно сказал, что РФ свои планы сообщать не будет.

«В России происходит санкционированная [диктатором Владимиром] Путиным публичная псевдодискуссия о том, что делать на востоке Украины. Многие у нас хотят считать, что это начались войны среди башен Кремля. Они действительно начались, но не относительно Украины. Они начались по причине, когда приостановить войну в Украине, с одной стороны, а с другой — [через] возможность побороться за то, чтобы заменить кого-нибудь из правящих элит».

По мнению советника главы МВД, еще один важный момент состоит в том, что дальнейшее продвижение РФ будет зависеть от следующих двух-трех недель на Донбассе.

«И третий немаловажный момент для нас. Надо согласиться с руководителем Bellingcat Христом Грозевым о том, что Путин становится и полководцем. Он на себя начинает перебирать полномочия Генштаба, оперативное управление, в том числе и военной операцией», — добавил советник министра.

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