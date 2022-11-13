Россия вывозит ракеты из Беларуси и может переправлять их на Донбасс — Беларускі Гаюн
Беларускі Гаюн предполагает, что Россия на самолетах Ил-76 вывозит из Беларуси ракеты (фото от 5 августа) (Фото:Belarusian Hajun project/Twitter)
Проект Беларускі Гаюн предполагает, что РФ на самолетах вывозит из Беларуси ракеты, амуницию или и то, и другое. Там не исключают, что все это могут поставлять российским группировкам на луганском и донецком направлениях.
Как рассказал Беларускі Гаюн, в течение 11 и 12 ноября зафиксировали восемь вылетов российских самолетов Ил-76 из РФ в белорусский поселок Мачулищи — по два рейса на четыре борта.
11 ноября самолеты пробыли на аэродроме 3,5−4,5 часа — это очень долго для разгрузки, говорят расследователи. А на следующий день — еще на два часа дольше.
Беларускі Гаюн выдвигает три версии, зачем Ил-76 летают в Беларусь:
- чтобы ввезти новые ракеты и/или амуницию;
- вывезти ракеты и/или амуницию в Россию;
- одновременно завезти и вывезти разные типы вооружения.
Для первой и третьей версий пока нет никаких подтверждений. Наиболее приоритетной называют вторую — она единственная имеет ряд косвенных подтверждений.
«Во-первых, это длительное время пребывания на аэродроме, о чем уже сказано выше. Во-вторых, и это более показательно, 9 и 10 ноября, как раз перед началом прилетов Ил-76, в направлении аэродрома Мачулищи были зафиксированы минимум 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по четыре ракетных контейнера на каждом) — минимум 64 ракеты», — объясняет проект.
Беларускі Гаюн зафиксировал следующее количество рейсов из Беларуси:
- аэродром Миллерово (Ростовская область) — 4;
- аэродром Ростов-на-Дону-Центральный (Ростовская область) — 2;
- аэродром Чкаловский (Московская область) — 1;
- аэродром Сеща (Брянская область) — 1.
«Итого, если наше предположение подтвердится, идет перевозка ракет в Ростовскую область РФ. То есть снабжение ракетами группировки на луганском и донецком направлении», — подытожили там.
18 октября Беларускі Гаюн сообщал, что в Беларусь прилетели из России три самолета Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Кинжал.
Также по данным Генштаба Украины, на территории республики в составе пограничных войск создаются подразделения операторов ударных дронов.