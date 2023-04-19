«Золото, нефть и влияние». Почему Россия заинтересована в перевороте в Судане — украинский дипломат

19 апреля, 09:03
NV Премиум
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Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с суданским генералом Мохамедом Хамданом Дагало 24 февраля 2022 года (Фото:Mohamed Hamdan Daglo via Twitter)

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с суданским генералом Мохамедом Хамданом Дагало 24 февраля 2022 года (Фото:Mohamed Hamdan Daglo via Twitter)

Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью Radio NV объяснил, почему Россия заинтересована в перевороте в Судане.

Стычки между регулярной армией Судана под руководством Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования (RSF), которые подчиняются Мохамеду Хамдану Дагало, начались 15 апреля. Поводом для этого стало отсутствие договоренности о сроках, в которые RSF должна была интегрироваться в состав вооруженных сил Судана, при переходе к гражданскому правлению.

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Как рассказал в эфире Radio NV Максим Субх, у Дагало с Россией была договоренность о создании в Судане российской военно-морской базы.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Африка Судан Военный переворот Частная военная компания Вагнера радио NV

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