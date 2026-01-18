«У Путина нет хорошего пути вперед». Любимая газета Трампа указала на ложь Кремля и провалы российской армии в Украине

Российский диктатор Владимир Путин выходит к иностранным дипломатам в Кремле, 15 января 2026 года (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Российский диктатор Владимир Путин отверг мир . Он пытается всех убедить, что украинская линия обороны вот-вот рухнет, чтобы заставить президента США Дональда Трампа принудить Украину к капитуляции. Но Путин лжет.

Об этом пишет американская газета The New York Post (NYP).

Спустя четыре года после начала полномасштабной войны РФ против Украины Силы обороны держатся, а наступление россиян остается очень медленным и дорогостоящим. Именно на Путина необходимо оказывать давление, чтобы он понял «бесполезность дальнейшего кровопролития ради своих тщетных мечтаний о завоеваниях», подчеркивается в статье.

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NYP также указывает, что вопреки численному превосходству противника и потери, Украина продолжает сдерживать Россию и наносить ей тяжелый урон.

«Россияне не идут к победе», подчеркивается в статье. Войска РФ теряют от 20 000 до 25 000 оккупантов в месяц. В 2025 году один квадратный километр украинской земли обходился России в 93 человека и аналогичные потери оккупационные войска несли и в предыдущие годы. При этом российская вербовка с трудом покрывает эти потери.

Инфографика: NV

После того как Москве не удалось захватить Киев за три дня, российская армия не смогла ни прорвать украинскую оборону, ни приблизиться к украинской столице. Война РФ против Украины длится уже дольше, чем СССР воевал с Германией, пишет NYP.

После вывода войск из Киевской области в начале 2022 года Путин сфокусировался на захвате оставшейся части Донецкой и Луганской областей.

«Да, именно так — Россия пыталась захватить оставшуюся часть Донбасса почти четыре года», — подчеркивает газета.

Достижение этой цели было ключевой задачей России на фронте в 2025 году, но она в очередной раз потерпела неудачу. Новые сроки, до апреля 2026 года, также нереалистичны. При нынешних темпах продвижения оккупационная армия РФ может достичь этой цели не раньше середины 2027 года, пишет NYP. Россияне даже не смогли полностью оккупировать Покровск Донецкой области, который они атакуют уже почти два года, указывает газета.

Атаки на Константиновку, населенный пункт, который значительно больше Покровска, только начались. И войска РФ еще далеки от того, чтобы атаковать другие города «пояса крепостей» — Славянск и Краматорск, подчеркивает NYP.

Газета также указывает на провалы российской армии на других участках фронта. В частности, в Купянске Харьковской области.

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Потерпев неудачу на передовой, Путин обращается к пропаганде, констатирует NYP. Кремль преувеличивает достижения на фронте и «использует вводящие в заблуждение подъемы флагов в спорных районах, трансграничные рейды и показательные совещания высшего военного командования для визуальной поддержки этой лжи».

Путин хочет выиграть войну против Украины, убедив Запад, что дальнейшая помощь Украине бесполезна. Однако пока поддержка Запада продолжается, «у Путина, похоже, нет хорошего пути вперед».

NYP также акцентирует внимание на ударах Сил обороны по российской нефтеэкспортной экономике, которая имеет для войны Путина решающее значение.

Безусловно, резюмирует газета, Украина сталкивается с серьезными проблемами. Среди них мобилизация и людской ресурс, удары РФ по энергосистеме, нехватка оружия и боеприпасов.

«Но победа России не является неизбежной и абсолютно не гарантирована, несмотря на ложь Путина», — подчеркивается в публикации.

Переломить ход войны может помощь Украине в достижении успеха на поле боя и в небе, одновременно с усилением экономического давления на РФ. Замедлив наступление российских войск и укрепив позиции Украины, можно заставить Путина пересмотреть свои цели, убеждены авторы статьи.

The New York Post считается любимой газетой президента США Дональда Трампа. Еще во время первого президентского срока он поддерживал частые контакты с ее владельцем Рупертом Мердоком.

Сейчас экземпляр New York Post кладут на стол Трампа каждое утро, указывал бывший журналист Голоса Америки Остап Ярыш.