Лукашенко заявил, что Россия начала перебрасывать ядерные боеприпасы в Беларусь 25 мая, 18:54 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Страна-агрессор Россия начала перемещать ядерные боеприпасы в Беларусь. Об этом заявил беларусский диктатор Александр Лукашенко в комментарии кремлевским пропагандистам в четверг, 25 мая.

Ранее пропагандисты сообщили, что министры обороны режимов Путина и Лукашенко 25 мая подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси.



«Нам надо было подготовить там места хранения и прочее… мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал самопровозглашенный «президент».

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На вопрос о том, находится ли ядерное оружие уже в Беларуси, Лукашенко ответил, что «приедет и посмотрит».

Обновлено в 22:31. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сказал журналистам, что Вашингтон решительно осуждает решение кремлевского режима разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

«Это последний пример безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину более года назад», — заявил он, передает агентство Reuters.



25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Заявление главы кремлевского режима подвергли критике ряд стран.