Лукашенко заявил, что Россия начала перебрасывать ядерные боеприпасы в Беларусь

25 мая, 18:54
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Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Страна-агрессор Россия начала перемещать ядерные боеприпасы в Беларусь. Об этом заявил беларусский диктатор Александр Лукашенко в комментарии кремлевским пропагандистам в четверг, 25 мая.

Ранее пропагандисты сообщили, что министры обороны режимов Путина и Лукашенко 25 мая подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси.

«Нам надо было подготовить там места хранения и прочее… мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал самопровозглашенный «президент».

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На вопрос о том, находится ли ядерное оружие уже в Беларуси, Лукашенко ответил, что «приедет и посмотрит».

Обновлено в 22:31. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сказал журналистам, что Вашингтон решительно осуждает решение кремлевского режима разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

«Это последний пример безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину более года назад», — заявил он, передает агентство Reuters.

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Заявление главы кремлевского режима подвергли критике ряд стран.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Россия-Беларусь Война России против Украины

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