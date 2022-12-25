После передачи дронов. Иран рассчитывает получить от России истребители Су-35 — СМИ

25 декабря, 15:45
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Иран передал России дроны-камикадзе для войны против Украины и рассчитывает получить истребители (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Иран передал России дроны-камикадзе для войны против Украины и рассчитывает получить истребители (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Страна-агрессор Россия готовится поставить Ирану истребители Су-35 в ближайшем будущем. Об этом сообщает израильский 12 канал, цитируя неназванных представителей западной разведки.

Предварительно, Иран может получить до 24 самолетов, которые сначала предназначались Египту и поставку которых сорвали США. По данным разведки, иранские пилоты уже начали тренировку на этих самолетах.

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В сообщении также сказано, что США возмущены иранскими поставками оружия России и могут «начать действовать на территории Ирана и атаковать заводы по производству беспилотников».

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Тегеран пока отказывается передавать России баллистические ракеты, опасаясь санкций.

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Президент Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что Россия получила от Ирана новую партию ударных беспилотников Shahed. По его словам, Тегеран передал оккупантам еще 250 дронов.

Инфографика: НВ

Иран последовательно отрицает, что имеет отношение к поставкам дронов-камикадзе РФ, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. После выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США, где он заявил, что Россия нашла сообщника в своей политике геноцида в лице Ирана, Тегеран начал ему угрожать.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Израиль Россия Иран Истребители Война России против Украины

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