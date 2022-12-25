После передачи дронов. Иран рассчитывает получить от России истребители Су-35 — СМИ 25 декабря, 15:45 Иран передал России дроны-камикадзе для войны против Украины и рассчитывает получить истребители (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Страна-агрессор Россия готовится поставить Ирану истребители Су-35 в ближайшем будущем. Об этом сообщает израильский 12 канал, цитируя неназванных представителей западной разведки.

Предварительно, Иран может получить до 24 самолетов, которые сначала предназначались Египту и поставку которых сорвали США. По данным разведки, иранские пилоты уже начали тренировку на этих самолетах.



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В сообщении также сказано, что США возмущены иранскими поставками оружия России и могут «начать действовать на территории Ирана и атаковать заводы по производству беспилотников».

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Тегеран пока отказывается передавать России баллистические ракеты, опасаясь санкций.

Президент Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что Россия получила от Ирана новую партию ударных беспилотников Shahed. По его словам, Тегеран передал оккупантам еще 250 дронов.

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Иран последовательно отрицает, что имеет отношение к поставкам дронов-камикадзе РФ, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. После выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США, где он заявил, что Россия нашла сообщника в своей политике геноцида в лице Ирана, Тегеран начал ему угрожать.