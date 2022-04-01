РФ перебрасывает ракетные комплексы в Беларусь для новых ударов или запугивания — Минобороны 1 апреля, 06:46 Цей матеріал також доступний українською Враг пытается сконцентрировать войска в Беларуси — Минобороны (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что Россия перебрасывает ракетные комплексы в Гомель.



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В эфире украинских телеканалов она сообщила, что враг не оставляет своих планов захватить полностью Донецкую и Луганскую области, сообщает Укринформ.

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По ее словам, он также посягает на Харьковскую область и пытается усилить свои позиции, перегруппировать войска и укрепиться.

«Сейчас мы наблюдаем, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы, враг пытается их там сконцентрировать, очевидно, это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и запугивания. Поэтому территория Беларуси продолжает использоваться активно РФ для совершения агрессии», — отметила Маляр.

Замминистра обороны Украины подчеркнула, что ни одну из своих целей оккупанты не оставили, поэтому даже отвод войск от Киевской и Черниговской областей — это не добровольный отвод, а результат действий ВСУ.

Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что в Гомель перебрасывают наемников из стран Ближнего Востока для войны против Украины.



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