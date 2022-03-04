«Грядущие дни, вероятно, будут хуже». Россия перебрасывает в Украину новое тяжелое вооружение — генсек НАТО

4 марта, 16:45
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что следующие дни войны в Украине могут быть более тяжелыми, поскольку войска РФ перебрасывают в страну тяжелое вооружение.

«Грядущие дни, вероятно, будут хуже, с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями. Российские вооруженные силы перебрасывают в страну более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране», — сказал Столтенберг во время брифинга.

Он добавил, что российское вторжение в Украину — худшая военная агрессия за последние десятилетия.

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Ранее Столтенберг заявлял, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к полномасштабной войне в Европе и вовлечь еще больше стран, поэтому страны НАТО не будут это делать.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Оружие Российская агрессия Йенс Столтенберг

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