Ремонтируют белорусские военные. Россия перебрасывает в Беларусь технику, снятую с длительного хранения — Генштаб 9 января, 07:44 РФ перебрасывает в Беларусь технику (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Россия перебрасывает в Беларусь технику, снятую с длительного хранения, сообщил Генштаб в Facebook в понедельник, 9 января.

В ведомстве заявили, что по имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Беларусь с РФ снято с длительного хранения и требует обслуживания.

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"Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие", - сообщили в Генштабе.

6 января Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 единиц своей военной техники. Позже Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие российского эшелона в страну, но не назвало количество российских военных и техники в нем.

5 января стало известно о том, что Россия передала Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А. Это уже третий батальонный комплект этой техники в РБ.