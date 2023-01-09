Ремонтируют белорусские военные. Россия перебрасывает в Беларусь технику, снятую с длительного хранения — Генштаб
РФ перебрасывает в Беларусь технику (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)
Россия перебрасывает в Беларусь технику, снятую с длительного хранения, сообщил Генштаб в Facebook в понедельник, 9 января.
В ведомстве заявили, что по имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Беларусь с РФ снято с длительного хранения и требует обслуживания.
"Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие", - сообщили в Генштабе.
6 января Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 единиц своей военной техники. Позже Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие российского эшелона в страну, но не назвало количество российских военных и техники в нем.
5 января стало известно о том, что Россия передала Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А. Это уже третий батальонный комплект этой техники в РБ.