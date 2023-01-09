Ремонтируют белорусские военные. Россия перебрасывает в Беларусь технику, снятую с длительного хранения — Генштаб

9 января, 07:44
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РФ перебрасывает в Беларусь технику (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

РФ перебрасывает в Беларусь технику (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Россия перебрасывает в Беларусь технику, снятую с длительного хранения, сообщил Генштаб в Facebook в понедельник, 9 января.

В ведомстве заявили, что по имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Беларусь с РФ снято с длительного хранения и требует обслуживания.

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"Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие", - сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=502418318737918&set=pcb.502418352071248
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6 января Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 единиц своей военной техники. Позже Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие российского эшелона в страну, но не назвало количество российских военных и техники в нем.

5 января стало известно о том, что Россия передала Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А. Это уже третий батальонный комплект этой техники в РБ.

https://www.youtube.com/watch?v=ABkZWydHHQk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Военная техника Война России против Украины

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