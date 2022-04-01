Из-за огромных потерь. Россия перебрасывает свои силы из Грузии в Украину — Минобороны Британии

1 апреля, 09:19
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Россия продолжает нести потери в Украине (Фото:Генштаб)

Россия продолжает нести потери в Украине (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия передислоцирует части своих сил из Грузии для подкрепления в Украине.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

По информации ведомства, от 1200 до 2000 этих российских военнослужащих реорганизуются в три батальонные тактические группы.

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«Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1509751584628125696
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Грузия Великобритания Украина Война России против Украины

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