Из-за огромных потерь. Россия перебрасывает свои силы из Грузии в Украину — Минобороны Британии 1 апреля, 09:19 Цей матеріал також доступний українською Россия продолжает нести потери в Украине (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия передислоцирует части своих сил из Грузии для подкрепления в Украине.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



По информации ведомства, от 1200 до 2000 этих российских военнослужащих реорганизуются в три батальонные тактические группы.

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«Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения», — говорится в сообщении.

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