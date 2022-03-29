«Не забудьте остановиться на границе». Это не россияне отходят, а ВСУ оттесняют оккупантов в РФ и Беларусь — Елисеев 29 марта, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Остатки российской военной техники в Киеве. 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший посол Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев не доверяет российским заявлениям об отводе войск от Киева, ведь агрессор в это время может накапливать силу для нового удара.

«Сейчас последовали заявления Кремля, что якобы уводят оккупационные силы от столицы. Я очень спокойно это воспринял. Нет никакого доверия к России. Возможно, речь идет о перегруппировке сил. Возможно, они выигрывают какой-нибудь тайминг для того, чтобы получить новую амуницию, новые ракеты, которыми они убивают», — отметил Елисеев в эфире Радио НВ.

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По мнению дипломата, Украина могла бы использовать «отвод российских войск», чтобы вытеснить врага за пределы государства:

«Мы должны показать миру, что это не россияне отходят, а это героические украинские Вооруженные силы их выдавливают от украинской столицы. Надо сейчас их погнать к российской и белорусской границе. Единственное пожелание, чтобы мы не забыли остановиться на границах».

Также Елисеев не исключает, что сейчас агрессор сделает акцент на восточном фронте:

«Не исключаю, что под ширмой переговоров в Стамбуле россияне попытаются захватить Донецкую и Луганскую области в их реальных границах для того, чтобы потом на переговорах уже в определенной степени выходить из позиции, что эти территории захвачены российскими оккупантами».

29 марта Минобороны РФ заявило, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сразу объяснил, что эта «деэскалация» не означает прекращения огня.

Генштаб ВСУ сообщает, что оккупанты перебрасывают войска из Киевской и Черниговской областей на Слобожанское и Донецкое направления.

В Пентагоне предупреждают, что хотя «небольшое количество» российских войск отошло от Киева, Россия все еще может готовить новое наступление.

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