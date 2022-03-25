Нуланд: После победы Украины Россия ответит за все военные преступления 25 марта, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Виктория Нуланд (Фото:US Embassy Moldova/www.flickr.com)

Россия совершает военные преступления в войне против Украины и обязательно будет отвечать за них после победы Украины.



Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд во время специальной онлайн-встречи Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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«Наш президент [Джо Байден] анализирует вместе с правительством всю происходящую ситуацию. На прошлой неделе, когда его спросили, считает ли он Путина военным преступником, он четко ответил: да, мы считаем его военным преступником. Мы должны обеспечить, чтобы весь мир выражал и дальше свое моральное неприятие того, что делает Путин, свое возмущение теми негуманными, бесчеловечными поступками, этой страшной войной», — сказала Нуланд.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Соединенные Штаты делают все, чтобы российские военные преступники были привлечены к ответственности после победы Украины.

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«Вы побеждаете в этой войне, вы разбиваете якобы гораздо более сильное оружие и армию России. Почему это происходит? Это происходит потому, что у вас есть три основные вещи: поддержка всего демократического мира и те две вещи, которые нет у Путина и которых лишены россияне — это правда и свобода. И они ключевые для того, чтобы победить в этом сражении», — резюмировала она.