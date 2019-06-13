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Россия ответит на усиление военного присутствия США в Польше

Сегодня, 17:54
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Россия ответит на усиление военного присутствия США в Польше - фото

MID_RF/Twitter

МИД РФ

Наращивание военного присутствия США в Польше, объявленное президентом США Дональдом Трампом, вынудит Россию принять ответные меры, заявили в Москве.

В МИД РФ сочли размещение в Польше усиленного военного контингента США «сильным ударом» по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года.

«Россия не может не учитывать этого в своем оборонном планировании и в практической деятельности», — говорится в заявлении.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9 носят «дестабилизирующий и эскалационный характер».

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Джабаров заявил, что в случае конфликта территория Польши станет явной мишенью для ответного удара, передает Reuters.

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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что нагнетание обстановки непосредственно у границ России не останется без ответа.

«Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать ответные меры, а таковые у нас в арсенале имеются», — сказал Шаманов в комментарии Интерфаксу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию по обороне, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

Трамп и Дуда обсудили возможность отправки 2000 американских солдат в Польшу и открытия военной базы «форт Трампа».

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