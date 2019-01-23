Россия отвергла ультиматум США по ракетному договору и настаивает на его сохранении 23 января, 12:52 671 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и настаивает на его сохранении.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, требования США уничтожить российские крылатые ракеты 9М729 абсолютно неприемлемы для РФ.

Рябков отметил, что Россия предоставит НАТО технические разъяснения по этой ракете, что даст еще один шанс на диалог с США ради сохранения ДРСМД.

"Рассчитываем, что предоставленные нами объективные технические данные, высказанные аргументы…могут позволить дать еще один шанс диалогу в целях сохранения ДРСМД. Договор должен быть сохранен. Выбор за американской стороной", - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее США выдвинули России ультиматум по Договору о РСМД. В Госдепе заявили, что Россия должна избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность, иначе США выйдут из договора. Вашингтон дал Москве 60 дней на выполнение своих обязательств. Отсчет начался 4 декабря 2018 года.

США начнут процесс выхода из договора 2 февраля.



Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.