Москва не соглашается на гарантии безопасности для Украины и требует отказа от НАТО (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Россия отвергла гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 Устава НАТО. Об этом 20 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, которого цитирует Агентство. Новости .

Рябков назвал неприемлемыми любые договоренности, предусматривающие членство Украины в НАТО или предоставление ей аналогичного статуса. По его словам, Киев должен признать неизменность требования Москвы о невступлении Украины в Альянс.

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«Я хочу сказать, что нахождение даже формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то, в кавычках, креативного решения в этой сфере — это неприемлемый для нас вариант», — заявил он.

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Кроме того, Рябков утверждает , что Россия не видит принципиальной разницы между НАТО и Европейским союзом. По его словам, ЕС все активнее позиционирует себя как самостоятельного игрока в сфере безопасности и обороны, проводит милитаризацию и придерживается «антироссийского курса».

19 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер в Берлине после заседания «Коалиции желающих» заявил, что Россия «согласится» на вариант с гарантиями безопасности для Украины по образцу статьи 5 Устава НАТО.

Кушнер утверждал, что США «удалось убедить» Кремль принять идею о том, что любое соглашение о безопасности для Украины будет основываться на механизме, аналогичном статье 5 Устава НАТО.

Статья 5 Устава НАТО (Вашингтонского договора 1949 года) закрепляет принцип коллективной обороны. В ней говорится, что нападение на одну или несколько стран — членов НАТО считается нападением на всех членов Альянса. В таком случае каждая страна-участница обязуется оказать помощь подвергшемуся нападению союзнику — в том числе, при необходимости, с применением вооруженных сил — для восстановления и поддержания безопасности.

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13 ноября в ходе общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский рассказал, что власти США предлагают Украине гарантии, «похожие на статьи 4 и 5» Устава НАТО. Однако, по словам главы украинского государства, на его вопрос о том, будут ли в таком случае на украинской земле находиться американские военные, в Вашингтоне ответили отрицательно.

По словам президента Зеленского, американцы характеризуют эти гарантии как двусторонние — подобные тем, которые имеет Израиль, или договоренностям США с некоторыми арабскими странами, где размещены американские базы и системы ПВО. Поэтому, подчеркнул он, Украине необходимы четкие положения о том, что именно означают такие гарантии.

18 ноября агентство Bloomberg сообщило, что американские представители оказывают давление на российских и украинских должностных лиц, чтобы те рассмотрели новые предложения касательно НАТО, военных ресурсов и размещения войск в Европе в рамках переговоров о прекращении войны.