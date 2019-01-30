Россия отреагировала на производство США новой ядерной боеголовки Сегодня, 14:35 95 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Сергей Лавров ЕРА

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что производство США новой боеголовки W76-2 повышает риск ядерного конфликта.

По словам Лаврова, начало производство США боеголовки W76-2 снижает порог применения ядерного оружия и увеличивает риск ядерного конфликта.

"Эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта", - цитирует Лаврова ТАСС.

Национальное управления ядерной безопасности США начало производство модернизированных ядерных боеголовок малой мощности W76-2 (5-7 килотонн) для нужд ВМС.

Ядерной боеголовкой W76-2 оснастят трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident 2, стоящих на вооружении у ВМС.

Сейчас в распоряжении Пентагона есть 14 подводных лодок, несущих по 24 ракеты Trident 2.

Модернизация ядерного арсенала США проходит на фоне планов Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с РФ.