Россия отреагировала на обвинения в причастности к уничтожению МН17
МИД РФ прокомментировал обвинение прокуратуры Нидерландов в причастности россиян к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.
В МИД РФ заявили, что в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно «голословные обвинения».
«Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений», — говорится в заявлении.
По мнению Москвы, международное следствие «продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными при поддержке сомнительных источников информации».
«При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются», — посетовали в МИД РФ.
В МИД РФ заверили, что Москва и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а «реальные» виновники произошедшего понесли справедливое наказание.
19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.
Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.
Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.