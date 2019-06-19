Россия отреагировала на обвинения в причастности к уничтожению МН17 Вчера, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Patrick Lauke/Flickr МИД РФ Patrick Lauke/Flickr

МИД РФ прокомментировал обвинение прокуратуры Нидерландов в причастности россиян к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

В МИД РФ заявили, что в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно «голословные обвинения».

«Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений», — говорится в заявлении.

По мнению Москвы, международное следствие «продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными при поддержке сомнительных источников информации».

«При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются», — посетовали в МИД РФ.

В МИД РФ заверили, что Москва и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а «реальные» виновники произошедшего понесли справедливое наказание.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.