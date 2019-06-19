Дайан Фрэнсис
Новый ход Путина
Николай Скыба
Как не вернуться к старой школе
Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Борис Херсонский
Путинский русский. О языковой проблеме в Украине
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Россия отреагировала на обвинения в причастности к уничтожению МН17

Вчера, 17:47
Цей матеріал також доступний українською
Россия отреагировала на обвинения в причастности к уничтожению МН17 - фото

Patrick Lauke/Flickr

МИД РФ

МИД РФ прокомментировал обвинение прокуратуры Нидерландов в причастности россиян к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

В МИД РФ заявили, что в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно «голословные обвинения».

«Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений», — говорится в заявлении.

По мнению Москвы, международное следствие «продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными при поддержке сомнительных источников информации».

«При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются», — посетовали в МИД РФ.

В МИД РФ заверили, что Москва и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а «реальные» виновники произошедшего понесли справедливое наказание.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Читайте также:

СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела об уничтожении рейса MH17

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Теги:   Нидерланды MH17 Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 18:29

img
Суд отказал нардепу Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции
События

Вчера, 20:01

img
На Донбассе погиб боец морской пехоты
Футбол

Вчера, 21:49

img
Милан объявил имя нового главного тренера

ТОП 3

Политика

18 июня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
15027
Геополитика

18 июня, 16:29

img
Санкции и приглашение на Донбасс: главные заявления после встречи Зеленского с Меркель
6741
Геополитика

Вчера, 12:32

img
Bellingcat обнародовал имена подозреваемых в уничтожении рейса МН17
5455