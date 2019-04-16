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Россия отреагировала на обращение Украины в Международный трибунал из-за керченского конфликта

Вчера, 21:59
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Россия отреагировала на обращение Украины в Международный трибунал из-за керченского конфликта - фото

zebranski / Flickr

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Международный трибунал по морскому праву "не обладает юрисдикцией" для рассмотрения обращения Украины по поводу захвата кораблей и военнослужащих в районе Керченского пролива.

В заявлении российского ведомства указывается, что "керченский спор" должен быть решен в рамках российско-украинских консультаций. По мнению МИД РФ, Москва и Киев сделали "оговорки о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров".

"Не усматриваем в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания. Процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь", - подчеркнули в российском МИД.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины направило запрос в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) относительно немедленного освобождения украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива. В обращении Украина просит ITLOS применить временные меры против РФ.

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавших в порт Мариуполя. Три украинских моряка получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.

На борту украинских судов находилось 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Московский суд арестовал всех моряков без права внесения залога.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

Теги:   Украинские моряки Керченский пролив МИД Украины МИД России

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