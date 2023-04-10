Вступление Финляндии в НАТО: Россия начала отрабатывать «защиту северо-западных границ» 10 апреля, 08:00 Техника российских оккупантов (Фото:Alexander Yampolsky/www.flickr.com)

Российская армия начала отрабатывать «защиту северо-западных границ» после вступления Финляндии в НАТО.

Об этом заявил командующий войсками ПВО-О России Андрей Демин, сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы защиты государственной границы на северо-западе страны в соответствии с ростом угроз», — сказал Демин.

Видео дня

Финляндия стала 31 страной-членом Альянса. 4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену подписанный документ о вступлении страны в НАТО. Вступление страны в НАТО увеличит протяженность протяженности границы России с Альянсом вдвое — на 1340 километров.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

Перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет ратификации заявки от двух стран, остаются неопределенными. 3 апреля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.