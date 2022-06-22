РФ проводит учения с отработкой ракетных ударов по Эстонии

22 июня, 11:18
Цей матеріал також доступний українською
РФ устраивает провокации на фоне подготовки стран НАТО к саммиту в Мадриде (Фото:post1.su)

РФ устраивает провокации на фоне подготовки стран НАТО к саммиту в Мадриде (Фото:post1.su)

Российские войска устраивают провокации с имитацией ракетных ударов по территории Эстонии.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны сообщает агентство Bloomberg.

Отработка ударов по территории соседней страны в рамках военных учений ВС РФ проходит на фоне подготовки стран НАТО к саммиту в Мадриде, на котором будет обсуждаться вопрос угрозы со стороны кремлевского режима.

Видео дня
Читайте также:
Зеленский подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде

При этом, согласно сообщениям властей Эстонии, 18 июня в ее воздушное пространство залетел российский военный вертолет Ми-8.

В связи с этим МИД страны вызвал к себе для объяснений посла РФ.

https://www.youtube.com/embed/KKd9-CeERQU
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Российская агрессия Эстония Ракетные удары Российские военные провокации

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X