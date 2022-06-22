РФ проводит учения с отработкой ракетных ударов по Эстонии
РФ устраивает провокации на фоне подготовки стран НАТО к саммиту в Мадриде (Фото:post1.su)
Российские войска устраивают провокации с имитацией ракетных ударов по территории Эстонии.
Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны сообщает агентство Bloomberg.
Отработка ударов по территории соседней страны в рамках военных учений ВС РФ проходит на фоне подготовки стран НАТО к саммиту в Мадриде, на котором будет обсуждаться вопрос угрозы со стороны кремлевского режима.
При этом, согласно сообщениям властей Эстонии, 18 июня в ее воздушное пространство залетел российский военный вертолет Ми-8.
В связи с этим МИД страны вызвал к себе для объяснений посла РФ.
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