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Россия, отпусти Бекирова: Посольство США призвало РФ освободить активиста

Сегодня, 18:59
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Эдем Бекиров

Посольство США в Украине обратилось к РФ с требованием отпустить из СИЗО крымского активиста Эдема Бекирова и остальных политзаключенных.

Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.

"Россия, отпусти Бекирова и всех украинских политических заключенных немедленно! Крым - это Украина", - сказано в заявлении.

Напомним, что у Бекирова отсутствует правая нога, есть сахарный диабет, проведенное шунтирование сердца. Однако, по словам его дочери, тюремные врачи заявили, что Бекиров может сидеть в СИЗО несмотря на болезни.

Ранее, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение Киевского районного суда о заключении под стражу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Теги:   Политзаключенные Россия США

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