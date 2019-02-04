Россия, отпусти Бекирова: Посольство США призвало РФ освободить активиста
Посольство США в Украине обратилось к РФ с требованием отпустить из СИЗО крымского активиста Эдема Бекирова и остальных политзаключенных.
Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.
"Россия, отпусти Бекирова и всех украинских политических заключенных немедленно! Крым - это Украина", - сказано в заявлении.
Напомним, что у Бекирова отсутствует правая нога, есть сахарный диабет, проведенное шунтирование сердца. Однако, по словам его дочери, тюремные врачи заявили, что Бекиров может сидеть в СИЗО несмотря на болезни.
Ранее, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение Киевского районного суда о заключении под стражу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.
Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.