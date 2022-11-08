Россия в обмен на дроны-камикадзе отправила Ирану 140 млн евро наличными и захваченное в Украине западное оружие — Sky News

8 ноября, 20:51
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Уничтоженный беспилотник иранского производства Shahed-136 (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Уничтоженный беспилотник иранского производства Shahed-136 (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Страна-агрессор Россия в обмен на иранские дроны-камикадзе отправила Тегерану 140 млн евро наличными и «захваченное британское и американское вооружение», — об этом сообщает Sky News во вторник, 8 ноября, со ссылкой на неназванный источник в службе безопасности.

Собеседник британского телеканала на условиях анонимности утверждает, что российский военный самолет тайно переправил деньги и три захваченных в Украине модели вооружения — британскую ПТРК NLAW, американские ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger — в аэропорт Тегерана утром 20 августа. По его словам, оружие, которое «попало в руки России» и якобы было передано Ирану, может позволить иранскому Корпусу стражей исламской революции изучить западные технологии и потенциально копировать их.

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Sky News пишет, что Иран, в свою очередь, передал России больше 160 БПЛА, в том числе 100 дронов Shahed-136. По словам того же источника, недавно Россия и Иран согласовали еще одну сделку о поставке беспилотников на сумму в 200 млн евро.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер говорил, что представители США несколько месяцев вели мониторинг поставок Украине западного оружия, и подчеркнул, что доказательств перенаправления американской военной помощи нет.

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Ранее министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники, однако утверждал, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

В США это опровергли и подчеркнули, что Иран передавал России дроны летом 2022 года, а также отправил своих военных специалистов на захваченные украинские территории для помощи российским оккупантам.

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Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. Иран уже активно передал в РФ беспилотники Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Иран Поставки оружия Javelin Sky News Украина-Иран Дроны NLAW Война России против Украины Stinger дроны-камикадзе Иранские беспилотники

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