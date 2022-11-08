Россия в обмен на дроны-камикадзе отправила Ирану 140 млн евро наличными и захваченное в Украине западное оружие — Sky News 8 ноября, 20:51 Уничтоженный беспилотник иранского производства Shahed-136 (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Страна-агрессор Россия в обмен на иранские дроны-камикадзе отправила Тегерану 140 млн евро наличными и «захваченное британское и американское вооружение», — об этом сообщает Sky News во вторник, 8 ноября, со ссылкой на неназванный источник в службе безопасности.

Собеседник британского телеканала на условиях анонимности утверждает, что российский военный самолет тайно переправил деньги и три захваченных в Украине модели вооружения — британскую ПТРК NLAW, американские ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger — в аэропорт Тегерана утром 20 августа. По его словам, оружие, которое «попало в руки России» и якобы было передано Ирану, может позволить иранскому Корпусу стражей исламской революции изучить западные технологии и потенциально копировать их.



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Sky News пишет, что Иран, в свою очередь, передал России больше 160 БПЛА, в том числе 100 дронов Shahed-136. По словам того же источника, недавно Россия и Иран согласовали еще одну сделку о поставке беспилотников на сумму в 200 млн евро.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер говорил, что представители США несколько месяцев вели мониторинг поставок Украине западного оружия, и подчеркнул, что доказательств перенаправления американской военной помощи нет.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники, однако утверждал, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

В США это опровергли и подчеркнули, что Иран передавал России дроны летом 2022 года, а также отправил своих военных специалистов на захваченные украинские территории для помощи российским оккупантам.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. Иран уже активно передал в РФ беспилотники Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.