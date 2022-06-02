Армия Беларуси получила из России современные вооружения и технику — Генштаб 2 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Россия оснащает армию Беларуси оружием и техникой (Фото:Белорусская военная газета)

По информации украинского Генштаба, армия Беларуси получила от России современное вооружение и технику.

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Об этом Генштаб пишет в своей утренней сводке.

«На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники», — отмечает Геншта.

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Кроме того, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении оккупанты активных действий не проводили. Продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, понесших потери во время боевых действий на территории Украины.

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