«Страх превышает стыд». Как в Грузии восприняли отмену Путиным виз и заявление о возобновлении авиасообщения — интервью NV 10 мая, 21:12 NV Премиум Российские военные в Южной Осетии в 2008 году (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Но Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой еще в 2008 году, после вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией. А прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже назвала провокацией отмену Россией визового режима.

Как восприняли новость грузины, в интервью Radio NV рассказала Маргарита Ахвледиани, главный редактор JamNews.

— Какие чувства у вас вызывает эта новость о том, что Россия отменяет визовый режим в Грузию, возобновляет авиасообщение с Грузией? Ничего подобного не было со времен нападения России на Грузию. Означает ли это, что официальный Тбилиси вышел на какой-то новый этап отношений с Кремлем?

— Главное чувство, которое я испытываю — это стыд. Мне очень стыдно за это. Потому что это, как если бы Кремль выдал награду правительству Грузии за лояльное поведение. Но кроме стыда можно сказать, что это еще и очень большая опасность.