РФ, вероятно, отменила военные учения Запад-2023: в британской разведке назвали причины 28 августа, 10:03 РФ могла отменить крупнейшие военные учения на фоне неудач в Украине и недостатка техники и живой силы (Фото:Минобороны РФ)

Россия, вероятно, отменила свои крупнейшие военные учения Запад-2023, которые должны были пройти в сентябре.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Х (бывший Twitter).

В ведомстве напомнили, что Россия проводила учения с 2010 года по всей стране. С 2021 года они проходили на западе страны, по легенде Кремля — на фоне «противостояние угрозе со стороны НАТО».

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Крупнейшие с советских времен учения Запад 2021 проходили совместно с Беларусью менее чем за полгода до начала полномасштабного вторжения в Украине.

В британской разведке уточнили, что причинами отмены учения Запад 2023 могут быть неудачи российских оккупационных войск в Украине, а также недостаточное количество войск и техники.

«Существует реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к критике внутри страны, которая может возникнуть в связи с проведением очередных тщательно продуманных учений в военное время», — резюмировали в Минобороны Британии.

В последних совместных с Беларусью учениях Запад 2021 приняли участие 200 тысяч военных, десятки самолетов и вертолетов и около 760 единиц боевой техники.

В конце сентября того же года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что российские военные не возвращаются в пункты своей постоянной дислокации.

Через пять месяцев войска РФ начали полномасштабное вторжение в Украину, в том числе, с территории Беларуси.

За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Войска РФ также несут в Украине огромные потери, уже ликвидировали более 261 тысячи оккупантов.



