«У Кремля реальные проблемы». РФ откладывала свое бегство из Херсона из-за выборов в США — CNN

15 ноября, 14:11
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РФ не хотела, чтобы демократы использовали бегство российской армии для своей победы (Фото:REUTERS/Gaelen Morse)

РФ не хотела, чтобы демократы использовали бегство российской армии для своей победы (Фото:REUTERS/Gaelen Morse)

Кремлевский режим тянул с выводом своих войск из Херсона, несмотря на огромные потери из-за контрнаступления ВСУ, в связи с промежуточными выборами в США, сообщает CNN со ссылкой на данные разведки.

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Согласно этим сведениям, в первую очередь российский диктатор Владимир Путин не хотел, чтобы администрация американского президента Джо Байдена могла использовать позорное бегство российской армии для предвыборной кампании Демократической партии, активно поддерживающей продолжение военной помощи Украине.

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«Мне кажется интересным, что они подождали до окончания выборов, чтобы объявить об этом решении, которое, как мы знали в течение некоторого времени, они собирались сделать. И это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы», — заявил ранее глава Белого дома, комментируя поражение РФ в Херсонской области.

Кроме того, российская сторона также могла надеяться на победу республиканцев, поскольку их руководство планировало потребовать от Украины большей подотчетности касательно поставок оружия, что могло существенно усложнить этот процесс.

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На фоне этого российский военный преступник Евгений Пригожин, известный как основатель скандальных ЧВК Вагнера и так называемой «фабрики троллей», пригрозил, что будет вмешиваться в ход американских выборов, чтобы их результат совпал с интересами Кремля.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Херсон Республиканская партия США Демократическая партия США Выборы Война России против Украины

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