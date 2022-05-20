Россия в 1990-е годы сама отказалась от вступления в НАТО — Блинкен 20 мая, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Andrea Renault/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в 1990-е годы Россия отклонила предложение вступить в НАТО.



Война России против Украины — главные события 20 мая

В ходе интервью с Блинкеном телеведущий Стивен Колбер вспомнил слова папы римского Франциска, который допустил, что расширение НАТО до границ России способствовало началу войны в Украине.

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Блинкен в ответ заявил, что у НАТО нет агрессивных намерений по отношению к России.

«НАТО — это оборонительный альянс, страны собираются вместе, чтобы убедиться, что если на одну из них нападут, все остальные придут и защитят ее. Вот в чем его суть. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию, он не будет нападать на Россию. Он не собирается нападать на Россию», — подчеркнул госсекретарь.

В ответ журналист в шутку предложил принять Россию в НАТО. Блинкен ответил: «Знаете что? В 1990-х годы об этом действительно говорили. Русские решили, что это не то, чем они хотят заниматься».

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