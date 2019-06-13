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Россия отказалась исправлять написание Kiev на Kyiv

Сегодня, 15:46
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Россия отказалась исправлять написание Kiev на Kyiv - фото

@poroshenko/Twitter

Россия сочла изменения необязательными

Россия не собирается исправлять написание столицы Украины с Kiev на Kyiv после соответствующего решения Совета по географическим названиям США.

Об этом РБК сообщили в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр).

«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США», — говорится в сообщении.

По мнению Росреестра, решение американского института не является обязательным или рекомендательным для других стран, в том числе России.

Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве.

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Напомним, что Совет США по географическим названиям единогласно поддержал решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.

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