Россия отказалась исправлять написание Kiev на Kyiv Сегодня, 15:46 Цей матеріал також доступний українською @poroshenko/Twitter Россия сочла изменения необязательными @poroshenko/Twitter

Россия не собирается исправлять написание столицы Украины с Kiev на Kyiv после соответствующего решения Совета по географическим названиям США.

Об этом РБК сообщили в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр).

«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США», — говорится в сообщении.

По мнению Росреестра, решение американского института не является обязательным или рекомендательным для других стран, в том числе России.

Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве.

Напомним, что Совет США по географическим названиям единогласно поддержал решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.