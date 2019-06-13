Россия отказалась исправлять написание Kiev на Kyiv
Россия не собирается исправлять написание столицы Украины с Kiev на Kyiv после соответствующего решения Совета по географическим названиям США.
Об этом РБК сообщили в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр).
«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США», — говорится в сообщении.
По мнению Росреестра, решение американского института не является обязательным или рекомендательным для других стран, в том числе России.
Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве.
Напомним, что Совет США по географическим названиям единогласно поддержал решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.