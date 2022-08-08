Россия отказала США в инспекциях своего ядерного оружия 8 августа, 21:08 Также российское министерство заявило, что США якобы лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории (Фото:Michael_Luenen/Pixabay)

Россия уведомила США в понедельник, 8 августа, о том, что временно отказывается от инспекций своего ядерного оружия по двустороннему Договору о сокращении стратегического ядерного вооружения.

Об этом сообщает российский ресурс Коммерсантъ со ссылкой на МИД страны-агрессора.

«8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору», — цитирует СМИ российское министерство.

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Страна-агрессор заявила, что Россия «вынуждена прибегнуть к этой мере», потому что Вашингтон добивается проведения инспекций на условиях, которые якобы дают США односторонние преимущества.

Также российское министерство заявило, что США якобы лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории.



«Хотели бы особо подчеркнуть, что принятые нами меры носят временный характер», — добавило МИД страны-агрессора.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года. Он предусматривает сокращение для обеих сторон развернутых ядерных боезарядов.

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