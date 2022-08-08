Россия отказала США в инспекциях своего ядерного оружия

8 августа, 21:08
Также российское министерство заявило, что США якобы лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории (Фото:Michael_Luenen/Pixabay)

Также российское министерство заявило, что США якобы лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории (Фото:Michael_Luenen/Pixabay)

Россия уведомила США в понедельник, 8 августа, о том, что временно отказывается от инспекций своего ядерного оружия по двустороннему Договору о сокращении стратегического ядерного вооружения.

Об этом сообщает российский ресурс Коммерсантъ со ссылкой на МИД страны-агрессора.

«8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору», — цитирует СМИ российское министерство.

Видео дня

Страна-агрессор заявила, что Россия «вынуждена прибегнуть к этой мере», потому что Вашингтон добивается проведения инспекций на условиях, которые якобы дают США односторонние преимущества.

Читайте также:

По словам политолога, российский диктатор Владимир Путин уже считает Херсонскую область Россией (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS) Последний аргумент. Решится ли Путин применить ядерное оружие, если Украина отвоюет Херсон — Пионтковский

Также российское министерство заявило, что США якобы лишают РФ права на осуществление инспекций на американской территории.

«Хотели бы особо подчеркнуть, что принятые нами меры носят временный характер», — добавило МИД страны-агрессора.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года. Он предусматривает сокращение для обеих сторон развернутых ядерных боезарядов.

https://www.youtube.com/embed/9t00Y935evs
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Ядерное оружие Российская агрессия

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Дружба с границами и без. В какую игру решили сыграть Китай и Россия

Опыт России должен предупредить Китай о ловушках, сопровождающих любые военные действия, даже когда шансы выглядят очень благоприятными. Однако и здесь не все так просто

8 августа, 08:50
Мнения
Владельцы Ocean Plaza решили, что сейчас самое время открыть ТРЦ (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
«Они даты уже пять раз назначали» /
Что известно об открытии Ocean Plaza и его российском следе во время войны
8 августа, 08:22
Ритейл/Недвижимость
Шансы Владимира Зеленского во второй раз возглавить страну напрямую зависят от успехов Украины в войне с Россией, полагает социолог Владимир Паниотто (Фото:ПСОПУ)
Второй срок Зеленского /
Социолог Паниотто — о политических симпатиях украинцев после войны и рисках для рейтинга президента
8 августа, 07:12
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X