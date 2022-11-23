Россия оставила Молдову во тьме — Санду 23 ноября, 17:19 Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишенев больше не может доверять российскому режиму и продолжит путь к свободному миру.

Так она прокомментировала массированный российский ракетный удар по Украине, в результате которого частично без света осталась и Молдова.

«Россия оставила Молдову во тьме. Россия в Украине убивает людей, разрушает ракетами жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру. На Украину продолжаются нападения. Люди вытаскивают раненых из-под завалов. И они оплакивают своих погибших близких. Жизнь людей нельзя повернуть вспять», — написала она.

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Санду заверила, что электроснабжение в Молдове будет восстановлено — над этим трудятся все государственные учреждения.

«Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей, чтобы держать другие народы в нищете и унижении. Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в сторону свободного мира», — подытожила Санду.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате обстрела столицы погибли три человека, в том числе 17-летняя девочка. Ранения получили 11 человек.

