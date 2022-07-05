На фоне высылки 70 дипломатов. Россия остановила выдачу туристических виз гражданам Болгарии — СМИ

5 июля, 11:25
По данным СМИ, страна-агрессор остановила выдачу туристических виз болгарам (Фото:Nikita Dezhurny/www.flickr.com)

По данным СМИ, страна-агрессор остановила выдачу туристических виз болгарам (Фото:Nikita Dezhurny/www.flickr.com)

На фоне высылки 70 российских дипломатов из Софии страна-агрессор Россия прекратила выдачу туристических виз для граждан Болгарии, сообщает Novinite.

Издание пишет, что на практике это ограничивает возможность болгар ездить в Россию. Посольство РФ выдает визы только ближайшим родственникам.

На сайте посольства России в Болгарии нет информации о приостановке выдачи туристических виз.

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На прошлой неделе замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала в МИД российского посла и сообщила ей, что страна сокращает количество сотрудников российских дипломатических представительств «до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ».

Также в МИД Болгарии ожидают, что Россия временно закроет свое генконсульство в городе Русе, а Болгария — свое в Екатеринбурге.

Власти Болгарии заявляли, что эти дипломаты занимались «необычной деятельностью».

В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

https://www.youtube.com/embed/KgAi_1Lyf9w
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Визы Болгария Война России против Украины

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