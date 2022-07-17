«Мы не шокированы». Посольство Украины в Израиле заявило о профинансированных Россией антиукраинских митингах 17 июля, 20:34 Посольство Украины в Израиле сообщило о российских попытках дезинформировать израильское общество (Фото:Управление Украиной в State of Israel)

Посольство Украины в Израиле заявило о профинансированных Россией антиукраинских митингах в Хайфе, Нетании и перед самим посольством.



Об этом сообщается на его странице Facebook.

В сообщении говорится, что российская агрессия против Украины распространяется и на Израиль и наряду с заметной пропагандистской атакой в социальных сетях «мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством».

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«Мы не шокированы и не удивлены тем, что российское финансирование направлено на введение в заблуждение израильской общественности. Несмотря на спланированные демонстрации, мы осознаем, что израильская общественность в большинстве своем поддерживает Украину и выступает против жестоких нападений России», — приводится в посте заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

В начале июля НВ рассказывал историю 29-летней украинки Анастасии Роловец-Новиковой, которая стала жертвой целенаправленной травли поклонников «русского мира» в израильском Ашдоде.

24 июня, на следующий день после того, как Украина официально стала кандидатом в члены Евросоюза, пророссийские силы провели акцию у посольства Украины в Израиле. Оппонировать им вышла группа украинских активистов, выстроившихся вдоль здания посольства с флагами Украины. В этой акции приняла участие и Анастасия Роловец-Новикова.

Женщина рассказала, что именно после этого митинга ей начали массово посылать угрозы и личные оскорбления, а также обсуждать планы мести украинцы в пророссийских телеграмм-каналах. Среди таких пабликов — закрытый канал Мост памяти, объединяющий людей пророссийских взглядов, живущих в Израиле.

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