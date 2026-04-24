Во время саммита ЕС: Россия организует на Кипре искусственные акции протеста с «антивоенными» лозунгами

24 апреля, 12:02
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Президент Кипра Никос Христодулидис приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Айя-Напе, Кипр, 23 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Президент Кипра Никос Христодулидис приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Айя-Напе, Кипр, 23 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Страна-агрессор Россия пытается организовать на Кипре искусственные акции протеста против политики Евросоюза и решения выделить Украине 90 млрд евро кредита, а также, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского во время визита на саммит ЕС. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

По данным ЦПД, к организации акций, проходящих в дни саммита лидеров ЕС, привлечено посольство РФ на Кипре, агентство Россотрудничество, пророссийские общественные объединения и тому подобное. Общая координация осуществляется российским культурным центром, который продвигает пропаганду под прикрытием культурных проектов за рубежом.

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Искусственные протесты с «антивоенными» лозунгами планируют проводить до 25 апреля. Так называемые участники акций требуют «немедленно прекратить финансирование войны в Украине со стороны ЕС».

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В ЦПД называют это типичной российской манипуляцией с перекладыванием ответственности за войну на Украину, ЕС и НАТО. Такими действиями Москва пытается препятствовать европейской помощи Украине и спровоцировать раскол в ЕС, сказано в сообщении.

«Кипр системно поддерживает Украину и ее территориальную целостность, ведь для него принцип территориальной целостности также чрезвычайно важен. Структуры ЕС уведомлены об искусственном характере акций, а также о людях, которые стоят за их организацией», — указывает ЦПД.

23 апреля в Кипре, который сейчас председательствует в Совете ЕС, стартовал двухдневный саммит лидеров Евросоюза. На встречу прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры планируют обсуждать геополитическую ситуацию, бюджет Евросоюза на 2028−2034 годы и другие вопросы.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Кипр Евросоюз Владимир Зеленский Акция протеста Протесты

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