Выступление Украины в Гааге: Россия оправдывает вторжение чудовищной ложью о геноциде 19 сентября, 15:27 Украинская делегация в Международном суде ООН (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Украина заявила во вторник, 19 сентября, высшему суду ООН в Гааге, что Россия оправдывает ведение войны против Украины ужасной ложью, о том, что вторжение Москвы якобы должно было остановить «вероятный геноцид».

Об этом сообщил представитель Украины Антон Кориневич во время выступления украинской стороны в высшем суде ООН в Гааге по иску против России, пишет Reuters.

«Международное сообщество приняло Конвенцию о геноциде, чтобы защитить, Россия ссылается на Конвенцию о геноциде, чтобы уничтожить», — заявил он.

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Он призвал Международный Суд ООН заявить о наличии юрисдикции для полного рассмотрения этого дела и в конце концов решить, что Россия должна заплатить компенсацию за вторжение под фальшивым предлогом.

«Может ли государство использовать ложные обвинения в геноциде как повод для разрушения городов, бомбардировки мирных жителей и депортации детей из их домов? Бессилен ли этот суд, когда Конвенцией о геноциде так цинично злоупотребляют? Ответами на эти вопросы должно быть «нет», — сказал Кориневич.

В понедельник, 18 сентября, Международный суд ООН начал публичные слушания по иску Украины против России о геноциде. Россия призвала Международный суд отклонить дело, утверждая, якобы правовые аргументы Киева были «безнадежно ошибочными».

Украина подала дело в Международный суд через несколько дней после российского вторжения, отмечая, что Россия злоупотребляет международным правом, оправдывая вторжение намерениями прекратить «вероятный геноцид» на востоке Украины.

На слушаниях, которые продлятся до 27 сентября, не будет рассматриваться суть дела, вместо этого они будут сосредоточены на правовых аргументах относительно юрисдикции.

Конвенция определяет геноцид как преступления, совершенные «с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс.