«Такого в истории человечества не было». Россия официально самопровозгласила себя террористическим государством — Яковина 12 октября, 16:59 Эксклюзив НВ Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Массированные ракетные атаки по украинским городам, в результате которых пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане, не являются ошибкой или случайностью — это умышленно организованная серия террористических актов, убежден международный обозреватель Иван Яковина.

По его мнению, эти события являются частью новой стратегии РФ. Подробнее об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

Сейчас на поле боя у российской армии ничего не получается: она практически везде отступает, у нее везде большие проблемы со снабжением. Мобилизованные, которых свозят как скот на линию фронта, не приносят никакой пользы, так как они не умеют ни пользоваться современным оружием, ни боеприпасами, они ничего не знают, ничего не понимают. Это абсолютно не обученное, ни на что не способное человеческое стадо, которое ведет себя так, как будто войны нет — они не прячутся, не закапываются и своим присутствием создают для российских военных на фронте дополнительные сложности из-за того, что тем приходится не только себя защищать и о себе заботиться, но и об этих мобилизованных.

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