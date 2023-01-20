Россия официально объявит войну. В чем суть новой тактики агрессора и на что готов пойти Герасимов — анализ от военного эксперта 20 января, 07:45 Эксклюзив NV Спустя девять месяцев после отстранения высшее военно-политическое руководство РФ повторно назначило начальника Генштаба Валерия Герасимова (на фото справа) командующим оккупационными войсками в Украине (Фото:Reuters)

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, — о том, зачем Минобороны РФ опять назначило командующим оккупационными войсками в Украине главу своего Генштаба Валерия Герасимова и как это повлияет на ход войны

Не сумев добиться ощутимых успехов на фронте, а также на фоне тяжелых боев на Бахмутском направлении военное руководство РФ сделало ряд громких перестановок. Так, командующим оккупационными войсками в Украине вновь назначен глава российского Генштаба Валерий Герасимов. В начале полномасштабного вторжения РФ он уже руководил оккупационными войсками, но после серии неудач, в том числе отвода войск с севера Украины, Герасимова отстранили от оперативного командования группировкой. В этот раз его замами стали главком Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главком Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

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Вскоре после этих назначений Киев впервые подвергся ударам зенитными ракетами С-400, а по Днепру враг нанес удар сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22, которая попала в жилой дом и стала причиной гибели более 40 его жителей.

О том, как очередная смена командующего оккупационными войсками в Украине и его тактика повлияют на ход войны, насколько велика опасность повторного наступления на Киев и что изменит взятие оккупантами Соледара, NV расспросил Николая Сунгуровского, директора военных программ Центра Разумкова.

— Давайте начнем с недавних перестановок в военном руководстве РФ. Что, на ваш взгляд, означает назначение командующим оккупационными войсками в Украине главы Генштаба РФ Валерия Герасимова?

— Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, это желание улучшить стратегическое командование вооруженными силами. Ведь все предыдущие попытки возглавить войска фигурами вроде Сергея Суровикина и ему подобных ни к чему для России не привели. Потому что превалировал оперативно-тактический подход в получении каких-то побед на определенных участках, и не более того. В принципе, в этом как раз Владимир Путин и виноват, когда взял на себя полномочия по ведению военных действий. А теперь пытается исправить положение, но так, чтобы самому не попасть впросак и списать все на предыдущих [командующих]. А уж если теперь сам начальник Генштаба возглавит [командование оккупационными войсками], то теперь все будет нормально.

Во-вторых, это попытка возложить вину за возможный проигрыш во всей этой военной кампании на лицо, которое участвовало в принятии решений в ее начале. Герасимов был одним из тех, кто утверждал эту так называемую «специальную военную операцию». Утверждал? Ну, вот теперь и отвечай.

И в-третьих, это попытка уравновесить влияние разных групп, которые существуют в России и держат при себе различные силовые структуры. Например, в виде Евгения Пригожина и его частной военной компании [с одной стороны], а с другой — Министерство обороны и ФСБ. Хотя, в принципе, Минобороны и ФСБ тоже, в общем-то, являются держателями частных военных компаний. Проблема в том, что появление множества таких ЧВК свидетельство того, что в России пошла подготовка к переделу власти. Причем силовыми методами. И козыри будут у тех, у кого в подчинении будут эти силовые структуры. Что, в свою очередь, говорит о том, что передел будет кровавым именно из-за участия этих ЧВК.

— Как это все может повлиять на дальнейший ход войны в ближайшее время? Чего ожидать?