Россия объявила о введении режима прекращения огня в Идлибе Вчера, 22:58 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Жертвами боев за Идлиб стали почти 1500 человек Анадолу

Россия и Турция договорились о полном прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, заявили в Министерстве обороны РФ.

Соглашение достигнуто по инициативе российской стороны.

«При посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации с 00 часов 00 минут 12 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Наступление армии сирийского президента Башара Асада и его союзников на Идлиб возобновилось 30 апреля. За 41 день ожесточенных боев погибли по меньшей мере 1465 человек.

Идлиб — последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада. В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

В 2018 году правительство Сирии было готово начать масштабное наступление на подконтрольные повстанцам территории, что спровоцировало б гуманитарную катастрофу в регионе. Наступление было приостановлено после того, как Россия, сильнейший союзник Дамаска, заключила сделку с Турцией о создании «демилитаризованной зоны».