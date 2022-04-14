России распространяет фейки об обстреле своих приграничных регионов с территории Украины — Госпогранслужба 14 апреля, 20:17 Цей матеріал також доступний українською В России утверждают, что поселок Климово подвергся обстрелу (Фото:РИА Новости / Telegram)

Россия совершает провокации и распространяет фейки о том, что ее пограничные регионы якобы обстреливают с территории Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Российские пропагандистские СМИ сообщили о том, что ВСУ якобы нанесли «ракетный удар» по Брянской области и «обстреляли из минометов» пункт пропуска Новые Юрковичи и пгт Климово. Также пропагандисты заявили о якобы обстреле пограничного наряда в Курской области с территории Украины.



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«Вышеупомянутое может свидетельствовать о дальнейшем осуществлении российской федерацией провокаций для дискредитации Украины, оправдания своих преступных действий и увеличения процента поддержки проведения так называемой „специальной операции“ среди своего населения», — подчеркнули в ГПСУ.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины отметил, что спецслужбы врага начали реализовать план по проведению терактов для нагнетания антиукраинской истерии.



12 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупреждал, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в населенных пунктах РФ для нагнетания антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях сейчас активно роют окопы и нагнетают панику по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.



Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не использовала и не будет использовать оружие для ударов по территории России.



Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, начался пожар. В результате возгорания жертв не было, в городе выстроились очереди за горючим.



Подконтрольные Кремлю СМИ со ссылкой на власти писали, что пожар на нефтебазе Белгорода «произошел в результате авиаудара с двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте». Украина отвергает причастность к взрывам.



Журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team определили, что ракета, которая 1 апреля упала под Белгородом и которую, по версии Кремля, запустили из Украины, на самом деле летела с северо-востока, то есть с территории РФ.



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