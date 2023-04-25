РФ обвинила Украину в «нарушении зернового соглашения»

25 апреля, 01:50
Поделиться:
Украинское зерно продолжат экспортировать (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Украинское зерно продолжат экспортировать (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении «зернового соглашения». Там заявили, что украинские дроны якобы атаковали Севастополь, использовав " зерновые коридоры".

Об этом заявило Минобороны РФ.

В ведомстве страны-террориста утверждают, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы совершила атаки на пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма, использовав гуманитарные коридоры, привлеченные для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Видео дня

Читайте также:
«Это хорошая сделка». В ООН заявили, что консультации по продлению «зернового соглашения» продолжаются

В министерстве также заявили, что украинские безэкипажные катера вроде бы были запущены из акватории порта Одессы, определенного для реализации «черноморской инициативы».

Таким образом, считают в Минобороны РФ, Украина якобы « поставила под угрозу очередное продление „зернового соглашения“ после 18 мая этого года».

Читайте также:
Ночные взрывы в Севастополе: в Минобороны РФ озвучили свою версию и говорят, что «потерь нет»
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесса Одесский морской порт Война в Украине зерновое соглашение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X