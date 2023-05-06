Подрыв автомобиля Прилепина. В МИД РФ обвинили Украину и США в причастности к инциденту 6 мая, 23:15 Захара Прилепина взорвали в его автомобиле (Фото:REUTERS/Anastasia Makarycheva)

Министерство иностранных дел России в субботу, 6 мая, обвинило США и Украину в якобы спланированном террористическом акте, в результате которого была взорвана машина российского пропагандиста Захара Прилепина, который в момент инцидента находился в авто.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба МИД РФ на сайте.

«Уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработанными МВД России и СК России, очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы», — говорится в сообщении.

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Как утверждает российское ведомство, это событие «является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался в Украине».

По данным пропагандистов, «исполнители покушений при получении соответствующего задания активно пользовались базой Миротворец».

«После совершения убийств на фотографиях жертв расстрельного списка появляются отметки о ликвидации. С начала функционирования данного интернет-ресурса Россия постоянно указывала на противоправный характер подобных публичных баз данных, требовала от Украины их закрытия, а от западных кураторов киевской власти адекватной оценки действий, а точнее бездействия своих протеже. Время показало, что Вашингтон и его сателлиты сознательно игнорировали это и другие преступления украинской власти», — говорится в сообщении.

В МИД РФ инцидент с Прилепиным поставили в один ряд со смертями дочери пропагандиста Александра Дугина Дарьи и кремлевского пропагандиста Владлена Татарского.

В субботу, 6 мая, в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе заявили, что он «в порядке», в то же время СМИ писали, что его доставили вертолетом в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что после операции Прилепина ввели в кому.

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло партизанское движение Атеш.

В России подрыв автомобиля Прилепина назвали «терактом», а впоследствии заявили о задержании подозреваемого в покушении, которому предсказуемо приплели украинское гражданство и связи с украинскими спецслужбами.

В Офисе президента Украины намекнули, что за подрывом автомобиля Прилепина может стоять Кремль.

Захар Прилепин — российский пропагандист, писатель, политик. Член политсовета партии «Справедливая Россия». С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд " должностей", в частности, в 2015-м он стал " советником" ликвидированного предводителя " ДНР" Александра Захарченко, а в 2016—2018 — «заместителем командира батальона спецназначения по работе с личным составом » Армии ДНР". В январе 2023 года, по информации СМИ, он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины.