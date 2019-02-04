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Россия обвинила НАТО в размещении запрещенных пусковых установок в Румынии и Польше

Сегодня, 11:58
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МИД России обвинил НАТО в размещении в Румынии и Польше пусковых установок, запрещенных договором о ракетах средней и меньшей дальности.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ по заявлению Альянса о полной поддержке решения США выйти из ракетного договора.

В МИД РФ заявили, что в НАТО оказались не готовы к "содержательному диалогу по теме пусковых установок Мк-41, которые размещены в Румынии, а в следующем году появятся и в Польше, в нарушение положений ДРСМД".

"Эти комплексы интегрированы в систему ПРО НАТО, поэтому альянс также несет прямую ответственность за подрыв Договора", - говорится в заявлении МИД РФ.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией.

США обвиняют РФ в нарушении договора от 1987 года разработки крылатой ракеты 9M729. Вашингтон дал Москве шесть месяцев для урегулирования ситуации с ракетой 9M729.

Страны НАТО поддержали выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Теги:   Баллистические ракеты МИД России США

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