Обвинили в «воинствующей русофобии». Страна-агрессор Россия ввела санкции против 43 граждан Канады
МИД РФ заявил, что правительство Трюдо «ведет курс воинствующей русофобии» (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)
Страна-агрессор Россия ввела санкции против 43 граждан Канады, запретив им въезд в РФ.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Ведомство агрессора заявило, что правительство Джастина Трюдо ведет курс «воинствующей русофобии».
В санкционный список вошли председатель правящей Либеральной партии Канады Сюзанна Коуэн и бывший управляющий Банка Англии и Банка Канады Марк Карни.
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