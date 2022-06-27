Обвинили в «воинствующей русофобии». Страна-агрессор Россия ввела санкции против 43 граждан Канады

27 июня, 14:20
Цей матеріал також доступний українською
МИД РФ заявил, что правительство Трюдо «ведет курс воинствующей русофобии» (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

МИД РФ заявил, что правительство Трюдо «ведет курс воинствующей русофобии» (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

Страна-агрессор Россия ввела санкции против 43 граждан Канады, запретив им въезд в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ведомство агрессора заявило, что правительство Джастина Трюдо ведет курс «воинствующей русофобии».

Читайте также:

В санкционный список вошли председатель правящей Либеральной партии Канады Сюзанна Коуэн и бывший управляющий Банка Англии и Банка Канады Марк Карни.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=ze6aI0DtsQ4
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Канада Санкции Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X