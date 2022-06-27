Обвинили в «воинствующей русофобии». Страна-агрессор Россия ввела санкции против 43 граждан Канады 27 июня, 14:20 Цей матеріал також доступний українською МИД РФ заявил, что правительство Трюдо «ведет курс воинствующей русофобии» (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

Страна-агрессор Россия ввела санкции против 43 граждан Канады, запретив им въезд в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ведомство агрессора заявило, что правительство Джастина Трюдо ведет курс «воинствующей русофобии».

В санкционный список вошли председатель правящей Либеральной партии Канады Сюзанна Коуэн и бывший управляющий Банка Англии и Банка Канады Марк Карни.

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