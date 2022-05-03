После слов Лаврова о евреях и Гитлере. РФ обвинила Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Украине

3 мая, 12:23
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Россия вновь отличилась скандальными заявлениями в адрес Израиля (Фото:МИД РФ)

Россия вновь отличилась скандальными заявлениями в адрес Израиля (Фото:МИД РФ)

Министерство иностранных дел России отличилось очередными скандальными заявлениями в адрес Израиля.

Война России против Украины — главные события 3 мая

В МИД РФ обвинили Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Украине.

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — говорится в сообщении МИД страны-агрессора.

Видео дня
https://twitter.com/MID_RF/status/1521388645516980224

Выступая на итальянском телевидении, Лавров повторил основные тезисы российской военной пропаганды о войне против Украины, а также оскандалился антисемитскими заявлениями.

Лавров упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

https://www.youtube.com/embed/m554K8czJO4

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Российского посла вызвали в МИД Израиля.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что резонансное заявление Лаврова — это еще одно свидетельство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Израиль МИД России Сергей Лавров Украина Война России против Украины

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