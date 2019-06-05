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Россия обвинила Анкару в попустительстве антироссийской кампании

Вчера, 20:44
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Россия обвинила Анкару в попустительстве антироссийской кампании - фото

mid.ru

Обвинение озвучила представительница МИД РФ Мария Захарова

Представительница МИД России Мария Захарова во время брифинга 5 июня обвинила Анкару в попустительстве антироссийской кампании.

Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД РФ.

Обвинение связано с акциями, посвященными 75-летию депортации крымских татар и 150-летию окончания Кавказской войны, которые прошли в мае.

«Большинство этих мероприятий, в том числе проводившихся при непосредственной поддержке турецких центральных и муниципальных властей, носило политизированный и откровенно антироссийский характер. … Абсолютно не соотносятся попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары с ее собственным подходом к другим историческим событиям», — заявила в частности представительница МИД РФ.

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По словам Захаровой, позиция Турции не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной главами России и Турции.

На сайте МИД Турции опубликовано заявление представителя ведомства Хами Аксоя, в котором говорится, что Турция разделяет боль «наших родственников, крымских татар, а также братских народов Кавказа» и чтит память погибших «во время этих изгнаний» (депортации крымских татар и изгнания черкесов в Османскую империю с Кавказа во второй половине XIX в. — ред.).

21 мая в Анкаре состоялось траурное мероприятие, посвященное 75-летней годовщине депортации крымских татар, организованное Министерством культуры и туризма Турции, главным управление по вопросам тюрков за рубежом и родственных общин при правительстве Турции и Ассоциацией культуры и солидарности крымских татар. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали председатель Главного управления по вопросам тюрков за рубежом и родственных общин при правительстве Турции Абдуллах Эрен, председатель Меджлиса крымскотатарского народа и Всемирного Конгресса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам, член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Теги:   Крымские татары Мария Захарова Россия-Турция

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