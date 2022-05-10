Главная тема в Москве — цена мира, которую заплатит Россия — Зеленский 10 мая, 04:44 Цей матеріал також доступний українською Россия — единственный виновник того, что мир был разрушен — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что главная тема разговоров в Москве — обсуждение вопроса цены войны, которую Россия развязала против Украины.



Война России против Украины — главные события 9 мая

В своем новом обращении украинский лидер отметил, что обычно 9 мая европейцы вспоминали о цене мира, которая была уплачена всеми народами европейского континента 77 лет назад.

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«Говорили, как не допустить повторения столь страшной войны. Разумеется, сейчас все по-другому», — добавил Зеленский.

По его словам, в европейских столицах главная тема — это та цена мира, которую еще придется заплатить, останавливая развязанную Россией войну.

«А также цена для России за то, что она принесла в Европу зло тотальной войны на уничтожение нашего народа. Уверен, что сейчас это главная тема и в Москве. Единственным виновником того, что мир был разрушен, есть и останется российское государство. Это историческая ответственность для России», — резюмировал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что совсем скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного.

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