Россия обещает Ирану «беспрецедентную» помощь в обмен на баллистические ракеты — постпред Британии

9 декабря, 21:11
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Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд (Фото:REUTERS/Jeenah Moon)

Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд (Фото:REUTERS/Jeenah Moon)

Страна-агрессор Россия пытается получить от Ирана «сотни» баллистических ракет и предлагает взамен беспрецедентную военную и техническую помощь. Об этом заявила представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд в пятницу, 9 декабря, сообщает Reuters.

Она отметила, что с августа Иран передал России сотни дронов-камикадзе, которые страна-агрессор использовала для атак на гражданскую инфраструктуру Украины и убийства мирных граждан.

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«Сейчас Россия пытается получить больше оружия, в том числе сотни баллистических ракет… Взамен Россия предлагает Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки. Мы обеспокоены тем, что РФ намерена предоставить Ирану более совершенные военные компоненты, что позволит Тегерану усилить свой оружейный потенциал», — сказала Вудворд.

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Она также сослалась на данные Великобритании о том, что страна-агрессор, вероятно, хочет получить оружие от КНДР и других стран под жесткими санкциями из-за истощения собственных запасов.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят доказательств того, что Иран уже передал России баллистические ракеты. В то же время британская разведка предполагает, что страна-агрессор могла начать использовать против Украины иранские беспилотники из новой партии.

Ранее СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания ООН Иран Баллистические ракеты Санкции Запада Санкции Война России против Украины

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