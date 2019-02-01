Россия о выходе США из ракетного договора: Европа становится мишенью для российских ракет
В Совфеде РФ заявили, что в случае выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, Европа становится мишенью для российских ракет.
Об этом заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
"Нам придется отвечать и на поле вооружений, и на поле европейской дипломатии. Важно, чтобы европейцы осознали, что теперь они станут мишенью для российских ракет", - цитирует Морозова РИА Новости.
По мнению российского сенатора, США хотят разместить свои ракеты в Европе для противовеса гиперзвуковому оружию РФ.
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.
- Читайте также: США работают над вариантами военного ответа на нарушение РФ ракетного договора - Трамп
Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.
23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.
Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.
По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.