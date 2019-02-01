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Россия о выходе США из ракетного договора: Европа становится мишенью для российских ракет

Сегодня, 16:54
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EPA

РФ: Европа становится мишенью для российских ракет

В Совфеде РФ заявили, что в случае выхода США из  договора о ракетах средней и меньшей дальности, Европа становится мишенью для российских ракет.

Об этом заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. 

"Нам придется отвечать и на поле вооружений, и на поле европейской дипломатии. Важно, чтобы европейцы осознали, что теперь они станут мишенью для российских ракет", - цитирует Морозова РИА Новости.

По мнению российского сенатора, США хотят разместить свои ракеты в Европе для противовеса гиперзвуковому оружию РФ. 

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля.  Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США. 

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности. 

Теги:   Баллистические ракеты США Россия

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