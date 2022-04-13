Россия — единственная страна, которая нуждается в денацификации — глава МИД Латвии 13 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (Фото:Edgars Rinkēvičs/facebook.com)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что единственной страной в мире, которая нуждается в реальной денацификации, является Россия.



«После стольких ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится понятно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, — это Российская Федерация», — написал Ринкевичс у себя в Twitter.

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