Россия — единственная страна, которая нуждается в денацификации — глава МИД Латвии
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (Фото:Edgars Rinkēvičs/facebook.com)
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что единственной страной в мире, которая нуждается в реальной денацификации, является Россия.
«После стольких ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится понятно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, — это Российская Федерация», — написал Ринкевичс у себя в Twitter.
Ранее президент США Джо Байден дал понять, что Владимир Путин совершает геноцид в Украине.
Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что сложно отрицать акт геноцида в военных преступлениях РФ в Украине после увиденных зверств в Буче.
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