Россия — единственная страна, которая нуждается в денацификации — глава МИД Латвии

13 апреля, 12:00
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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (Фото:Edgars Rinkēvičs/facebook.com)

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (Фото:Edgars Rinkēvičs/facebook.com)

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что единственной страной в мире, которая нуждается в реальной денацификации, является Россия.

«После стольких ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится понятно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, — это Российская Федерация», — написал Ринкевичс у себя в Twitter.

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Ранее президент США Джо Байден дал понять, что Владимир Путин совершает геноцид в Украине.

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Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что сложно отрицать акт геноцида в военных преступлениях РФ в Украине после увиденных зверств в Буче.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1513923354134302731
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Латвия Война России против Украины

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