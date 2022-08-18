Повторяет ошибки войны в Чечне. Армия РФ в Украине неумело использует танки — Минобороны Британии 18 августа, 09:08 Россия неумело использует танки в Украине, сообщили в Минобороны Британии (Фото:Генштаб)

По данным Министерства обороны Великобритании, сильный износ российских основных боевых танков в Украине, скорее всего, связан с тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать адекватную динамическую защиту.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что при правильном использовании динамическая защита снижает эффективность приближающихся снарядов до того, как они попадут в танк.

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«Это говорит о том, что российские силы не исправили культуру неэффективного использования ERA, которая восходит к Первой чеченской войне 1994 года», — говорится в сообщении.

Весьма вероятно, что многим российским танкистам не хватает подготовки для поддержания динамической защиты, что приводит либо к плохой подгонке взрывных элементов, либо к ее полному отсутствию, добавили в Минобороны Британии.

«Эти недостатки, вероятно, способствуют широко распространенным случаям катапультирования башни, которые хорошо задокументированы на видео очевидцев из Украины», — добавили в ведомстве.

Также отмечается, что война в Украине засвидетельствовала многочисленные неудачи российских командиров по обеспечению соблюдения боевой дисциплины на низком уровне, таких как использование динамической защиты. Совокупный эффект этих неудач, вероятно, является важным фактором низкой эффективности российских вооруженных сил.

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